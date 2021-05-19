Госдума запретит IT-компаниям без филиалов в России работать с новыми пользователями из России

Новый законопроект о регулировании работы IT-гигантов допускает запрет на работу с новыми российскими пользователями для тех компаний, которые хранят их персональные данные не в России. Об этом рассказал журналистам один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

К нарушителям будут применять санкции, вплоть до блокировки денежных переводов от россиян. Решать, какие именно, Хинштейн предлагает «регулятору» (не уточняя, какому именно – по-видимому, имеется в виду Роскомнадзор).

Хинштейн отметил, что президент поручил принять такой закон как можно скорее, так что, скорее всего, это произойдет еще в текущем созыве Думы. Ожидается, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты до конца этой недели. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор пригрозил замедлением доступа и блокировкой видеохостингу Youtube и соцсети Facebook, которые, по его мнению, не хотят удалять запрещенный в России контент.