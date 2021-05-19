По состоянию на 1 апреля в России 7 млн человек не могли выехать за границу из-за накопленных долгов

Это данные Федеральной службы судебных приставов. За десять месяцев этого года число невыездных россиян выросло на 3 млн.

Как рассказали в службе, в первом квартале заплатить по счетам смогли только 103 тыс. невыездных, с них взыскали более 9 млрд руб. Общее число должников в стране, по данным федеральной службы, составляет почти 19 млн человек.