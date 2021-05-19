Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. На месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Других подробностей не приводится.