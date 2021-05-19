Власти штата Нью-Йорк включили уголовные аспекты в расследование деятельности компании «Трамп организейшн», принадлежащей бывшему президенту США. Об этом сообщает телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на заявление генпрокурора штата Летицию Джеймс. По ее словам, Trump Organization проинформировано, что расследование в отношении компании более не носит исключительно административный характер. Компанию подозревают в искусственном завышении стоимости своих активов с целью получения кредитов.
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