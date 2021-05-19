Франция распространила в СБ ООН проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту

Как пишет издание The Times of Israel, проект был подготовлен французской стороной после встречи президента Эмманюэля Макрона с его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II. Помимо требование немедленного прекращения насилия, в тексте резолюции подчеркивается настоятельная необходимость оказания гуманитарной помощи Газе. О сроках возможного рассмотрения проекта резолюции не сообщается.