Энтони Блинкен: США по-прежнему выступают против реализации «Северного Потока-2»

США по-прежнему выступают против реализации «Северного Потока-2». Это в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он подчеркнул важность сотрудничества США с союзниками для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества. В связи с этим Вашингтон предупредил, что может ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Ранее портал Axios писал со ссылкой на источники, что администрация Джо Байдена может отказаться от санкций против юрлица и гендиректора, контролирующих строительство трубопровода.