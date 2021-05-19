Ассошиэйтед Пресс: Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней

Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней. Об этом со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. По его сведениям, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа. С аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации.