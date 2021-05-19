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06:15, 19 мая 2021

Центральный Детский Магазин на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных мер

Центральный Детский Магазин на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных мер во время автограф-сессии с актёрами фильма «Майор Гром», — сообщает Роспотребнадзор.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк отметил, что на подобные нарушения в торговых центрах регулярно поступают жалобы.
Немерюк добавил, что ЦДМ откроют, когда все нарушения будут устранены, а на магазин могут будут наложены штрафные санкции.


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