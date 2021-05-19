Центральный Детский Магазин на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных мер во время автограф-сессии с актёрами фильма «Майор Гром», — сообщает Роспотребнадзор.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк отметил, что на подобные нарушения в торговых центрах регулярно поступают жалобы.

Немерюк добавил, что ЦДМ откроют, когда все нарушения будут устранены, а на магазин могут будут наложены штрафные санкции.