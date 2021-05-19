Сегодня суд начнет рассматривать по существу дело о насилии над представителем власти в отношении Евгения Есенова

Сегодня Тверской районный суд Москвы начнет рассматривать по существу дело о насилии над представителем власти в отношении Евгения Есенова.

Есенов, по мнению следствия, несколько раз ударил силовика на несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января в Москве. 38-летний уроженец Калмыкии стал первым арестованным после той акции – это произошло уже 26-го января. А за день до этого Есенова успели признать виновным по статье КоАП о нарушении правил проведения митинга – тогда суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Свою вину Есенов признал.

Акции 23-го января стала первыми после ареста вернувшегося с лечения в Берлине Навального. Они прошли в десятках городов по всей России и за рубежом. По оценке правозащитного проекта «ОВД-инфо», на них задержали суммарно по всей стране свыше 4000 человек, многие из которых получили административные аресты и штрафы.

Есенову грозит до 5 лет лишения свободы.