Обстановку на границе Армении с Азербайджаном сегодня продолжат обсуждать представители обеих республик

Ереван обвиняет Баку в нарушении армянской границы. В Азербайджане с этим не согласны.

Минобороны Армении требует от Азербайджана вывести военных из приграничной Сюникской области на юге республики. Ведомство вчера сообщило, что подразделения вооружённых сил соседнего государства продолжают оставаться в Армении. Действия Баку назвал посягательством на суверенную территорию страны Никол Пашинян, он пока исполняет обязанности премьера. По его словам, азербайджанские военные прошли на три с половиной километра вглубь территории Армении. Баку настаивает: пограничники размещаются в регионе, как требует соглашение с Ереваном и Москвой от 10 ноября прошлого года. Президент Азербайджана вчера призвал Армению обсудить демилитаризацию границы между странами. По словам Ильхама Алиева реакция Еревана на обстановку на границе может привести к нарастанию напряжённости. Напомню, что Ереван на прошлой неделе попросил помощи Москвы и Организации договора о коллективной безопасности.

Российский МИД внимательно следит за ситуацией. СМИ вчера сообщали о нескольких инцидентах на границе, в том числе в районе города Варденис на востоке Армении, конфликт быстро прекратили.