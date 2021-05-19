Госдума сегодня должна рассмотреть внесенный президентом законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Это необходимо для обеспечения национальных интересов, сказал ранее Владимир Путин.

«Наши коллеги вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи? Оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», — сказал Путин.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал эту инициативу ответом на действия США: «Закончить надо эту лавочку и прямо осознать, что нам брошены вызовы и, по сути дела, объявлена гибридная война. Сейчас происходят в Прибалтике такие крупные учения, которые отродясь там не были».

Законопроект был внесен Путиным 11 мая. Его рассмотрение сразу признали приоритетным.