Российский экологический оператор призывает выпускников отказаться от запуска воздушных шаров.

Как сообщает пресс-служба РЭО, это чревато загрязнением природы и возможным вредом животным от частиц пластика. В ведомстве подсчитали, если каждый из 700 тыс. одиннадцатиклассников традиционно запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса.