Нэнси Пелоси призвала мировых Лидеров отказаться от поездки на пекинскую олимпиаду.

Спикер Палаты представителей США мотивирует это нарушением в Китае прав человека. Преследование уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе она назвала геноцидом. В то же время Пелоси считает, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в играх.