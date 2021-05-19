МВД предлагает лишать свободы за подделку электронной подписи.

Об этом в ГД, как передает РБК, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко. По его словам, рабочая версия соответствующего законопроекта уже есть. Представитель МВД признал, что бывают случаи, когда электронную подпись используют для преступлений.