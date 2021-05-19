У ХАМАС нет договоренности с Израилем о прекращении огня с четверга.

Об этом заявил представитель палестинского движения Иззат ар-Решек, указав в Твиттере, что сообщения о достигнутом соглашении являются ложными. Ранее израильские СМИ сообщали, что что Египет предложил ввести режим прекращения огня в зоне конфликта и ХАМАС, якобы, согласился на это. Официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.