У ХАМАС нет договоренности с Израилем о прекращении огня с четверга.

Об этом заявил представитель палестинского движения Иззат ар-Решек, указав в Твиттере, что сообщения о достигнутом соглашении являются ложными. Ранее израильские СМИ сообщали, что что Египет предложил ввести режим прекращения огня в зоне конфликта и ХАМАС, якобы, согласился на это. Официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.
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