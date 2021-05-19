ГД сегодня рассмотрит з/пр. о денонсации Договора по открытому небу.

Докладчиком выступит официальный представитель президента по этому вопросу, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Законопроект был внесен главой государства 11 мая после одностороннего выхода из договора США в ноябре 2020 года. Договор, подписанный в 1992 году позволяет странам — участникам совершать инспекционные полеты над территориями друг друга.
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