Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил рваные джинсы.

Кроме того, под запрет попали пирсинг, «антисоциалистические» прически и крашеные волосы. Как пишет издание Daily Mirror, на выбор жителям КНДР представили ограниченный перечень разрешенных стрижек. Людей, следующих экстравагантной моде, будут отправлять в трудовые лагеря.