Компания Amazon ведет переговоры о покупке старейшей американской киностудии (Metro-Goldwyn-Mayer).

Об этом пишут сразу несколько американских изданий со ссылкой на источники. По их сведениям, сумма сделки составит от 7 до 10 миллиардов долларов. MGM — крупнейшая киностудия США времен Золотого века Голливуда. Она владеет правами на экранизацию книг о Джеймсе Бонде, а также фильмами о Рокки, Розовой пантере и Робокопе. Financial Times отмечает, что MGM сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. Например, компании пришлось четыре раза откладывать премьеру нового фильма о Бонде «Не время умирать».
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…