Компания Amazon ведет переговоры о покупке старейшей американской киностудии (Metro-Goldwyn-Mayer).

Об этом пишут сразу несколько американских изданий со ссылкой на источники. По их сведениям, сумма сделки составит от 7 до 10 миллиардов долларов. MGM — крупнейшая киностудия США времен Золотого века Голливуда. Она владеет правами на экранизацию книг о Джеймсе Бонде, а также фильмами о Рокки, Розовой пантере и Робокопе. Financial Times отмечает, что MGM сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. Например, компании пришлось четыре раза откладывать премьеру нового фильма о Бонде «Не время умирать».