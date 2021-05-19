Хакерская группа DarkSide, атаковавшая компанию Colonial Pipeline, получила от своих жертв $90 млн.

По данным исследовательской компании Elliptic, такая сумма поступила в биткоинах на кошелек хакеров. При этом сама Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн. Между тем крупнейший в США оператор трубопроводов снова столкнулся с перебоями. Как сообщает Bloomberg, на этот раз оказалась недоступна система, позволяющая клиентам контролировать партии топлива. 8 мая работа Colonial Pipeline была приостановлена из-за вируса-вымогателя. Власти США объявили режим чрезвычайной ситуации, в стране выросли цены на бензин. Телеканал CNN передавал, что за кибератакой стоят российские хакеры из DarkSide. Однако президент США Джо Байден не стал обвинять в произошедшем Россию.
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