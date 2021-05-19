Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча в Рейкьявике состоится по завершении основной программы министерской сессии Арктического совета. Как заявил ТАСС официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, предстоящая встреча с главой МИД России покажет могут ли Штаты добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.