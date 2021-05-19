Канадско-американская граница останется закрытой из-за коронавируса до 21 июня.

По сведениям телеканала Си-ти-ви, о таком решении в скором времени объявит канадский министр общественной безопасности Уильям Блэр. Канада закрыла границу с США 21 марта, запретив все необязательные передвижения своих граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу. Ее длина составляет почти 9 тыс. км.