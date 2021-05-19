Суд взыскал с Алексея Навального и Владимира Милова по 30 тысяч рублей по иску Евгения Пригожина.

Близкий к кремлю бизнесмен требовал от оппозиционных политиков по пять миллионов. Поводом к иску стал ролик Милова на канале «Навальный Live», в котором он нелицеприятно отозвался о бизнесмене. Суд признал, что заявления порочат честь и достоинство Пригожина и потребовал от ответчиков в течение 10 дней удалить их. Сам Милов заявил интернет изданию «Открытые медиа», что ничего удалять не станет, т.к. физически не имеет доступа к ютьюб-каналу.
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