Эмманюэль Макрон выступил за принятие резолюции СБ ООН в связи с палестино-израильским конфликтом.

Об этом сообщает Елисейский дворей по итогам переговоров президента Франции с лидерами Египта, Иордании и Туниса. Французский лидер, в частности констатировал, что Палестина и Израиль оказались в «политическом тупике». Макрон осудил ракетные обстрелы израильской территории со стороны ХАМАС и «выразил сожаление в связи с продолжающимися военными операциями Израиля.