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03:07, 19 мая 2021

Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому Бойкоту пекинской Олимпиады.

По мнению спикера Палаты представителей США, в рамках бойкота руководители «ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх» в КНР. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вашингтонская администрация не считает необходимым обсуждение целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае. С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.


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