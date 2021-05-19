Армения пожаловалась в ЕСПЧ на Турцию.

Армения в частности утверждает, что турецкие власти во время конфликта в Карабахе осенью прошлого года помогали вооруженным силам Азербайджана. Ранее Турция открыто поддерживала Азербайджан во время конфликта в НКР, Ереван заявлял об участии Турции в боевых действиях, а Минобороны Армении утверждало, что Турция поставляет Азербайджану оружие и отправляет в зону боевых действий наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев эти обвинения отрицал.