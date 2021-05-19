США осудили антисемитские высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс призвал Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Какие конкретно высказывания Эрдогана вызвали возмущение в Вашингтоне, Прайс не уточнил. Ранее Эрдоган говорил, что проклинает австрийское правительство за флаги Израиля на федеральных ведомствах Австрии.