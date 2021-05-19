Депутат ГД Вячеслав Лысаков пожаловался в ГП на трансляцию одного из матчей футбольного чемпионата Франции.

16 мая российский телеканал «Матч» показал встречу между командами «Монако» и «Ренн», игроки которых вышли на поле в футболках с номерами на спине, выкрашенными в цвета радуги. Таким образом, по мнению депутата-единоросса, отечественный телеканал допустил «рекламу символики ЛГБТ» вопреки запрету на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Телеканал «Матч!» пока обращение депутата Лысакова не комментировал.
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