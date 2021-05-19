На время ЧЕ по футболу в центре Петербурга могут запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках.

Соответствующий законопроект губернатор Александр Беглов внес в ЗАКсобрание Санкт-Петербурга. Исключение предлагается сделать для кафе и ресторанов. Аналогичный запрет Беглов предложил ввести на территории рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и у спортивного комплекса «Юбилейный» с 11 июня по 11 июля. Рядом с Дворцовой площадью, где также будет расположена зона показа матчей Евро, продажу алкоголя в стекле предлагается запретить с 1 по 11 июля. Отложенный на год из-за коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в т.ч. в Петербурге.