На время ЧЕ по футболу в центре Петербурга могут запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках.

Соответствующий законопроект губернатор Александр Беглов внес в ЗАКсобрание Санкт-Петербурга. Исключение предлагается сделать для кафе и ресторанов. Аналогичный запрет Беглов предложил ввести на территории рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и у спортивного комплекса «Юбилейный» с 11 июня по 11 июля. Рядом с Дворцовой площадью, где также будет расположена зона показа матчей Евро, продажу алкоголя в стекле предлагается запретить с 1 по 11 июля. Отложенный на год из-за коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в т.ч. в Петербурге.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…