Прокуратура потребовала шесть лет колонии для политолога Николая Платошкина.

Как сообщается в его телеграм-канале, обвинение также просит оштрафовать Платошкина на 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на сегодня. Дело против члена КПРФ, лидера движения «За новый социализм» завели летом прошлого года. Политолога обвиняют в склонении к совершению массовых беспорядков и в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Платошкин находится под домашним арестом. Своей вины он не признает.
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