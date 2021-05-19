Прокуратура потребовала шесть лет колонии для политолога Николая Платошкина.

Как сообщается в его телеграм-канале, обвинение также просит оштрафовать Платошкина на 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на сегодня. Дело против члена КПРФ, лидера движения «За новый социализм» завели летом прошлого года. Политолога обвиняют в склонении к совершению массовых беспорядков и в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Платошкин находится под домашним арестом. Своей вины он не признает.