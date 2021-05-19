ЦБ не видит рисков отключения России от межбанковской системы SWIFT.

Об этом в ГД заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. По ее словам, Банку России в штаб-квартире SWIFT подтвердили, что система SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем для России. По словам Скоробогатовой, если такой сценарий все же будет реализован, внутрироссийский трафик можно легко перевести на Систему передачи финансовых сообщений. Отключения России от SWIFT в качестве санкционной меры добивается группа депутатов Европарламента. Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал, что у Евросоюза нет компетенций в вопросе отключения России от SWIFT, поскольку она является частной международной организацией.
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