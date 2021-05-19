РПН опечатал Центральный детский магазин на Лубянке.

Причиной стало нарушение карантинных правил во время встречи с актерами фильма «Майор Гром». 16 мая несколько тысяч человек пришли в магазин на автограф-сессию, причем многие были без масок и перчаток, а администрация не обеспечила посетителей дезинфицирующими средствами. Владельцу ЦДМ грозит штраф до 500 000 рублей либо приостановка работы магазина до 90 суток. Материалы переданы в Тверской суд Москвы. Работа площадки временно приостановлена.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…