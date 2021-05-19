РПН опечатал Центральный детский магазин на Лубянке.

Причиной стало нарушение карантинных правил во время встречи с актерами фильма «Майор Гром». 16 мая несколько тысяч человек пришли в магазин на автограф-сессию, причем многие были без масок и перчаток, а администрация не обеспечила посетителей дезинфицирующими средствами. Владельцу ЦДМ грозит штраф до 500 000 рублей либо приостановка работы магазина до 90 суток. Материалы переданы в Тверской суд Москвы. Работа площадки временно приостановлена.