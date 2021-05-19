СЕ призвал власти Белоруссии прекратить оказывать давление на СМИ.

Как написал в твиттере официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген, недавние шаги в отношении интернет издания TUT.BY и журналистов вызывают тревогу и идут вразрез с принципом свободы выражения мнения. Власти США назвали действия властей Белоруссии в отношении интернет-портала TUT.by «преследованием независимого портала» и призвали «положить конец репрессиям против СМИ».