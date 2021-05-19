Власти Белоруссии фактически начали разгром портала Tut.by.

Против руководителей одного из самых посещаемых в стране информресурсов возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сам сайт был заблокирован днем ранее. К сотрудникам издания, включая главного редактора с обысками приходили силовики. Задержаны как минимум 13 человек. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в поддержку редакции, назвав происходящее «умышленным убийством» независимого издания. В декабре 2020 года белорусский суд лишил Tut.by статуса СМИ по иску министерства информации страны , но редакция продолжила работу.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…