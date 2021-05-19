Власти Белоруссии фактически начали разгром портала Tut.by.

Против руководителей одного из самых посещаемых в стране информресурсов возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сам сайт был заблокирован днем ранее. К сотрудникам издания, включая главного редактора с обысками приходили силовики. Задержаны как минимум 13 человек. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в поддержку редакции, назвав происходящее «умышленным убийством» независимого издания. В декабре 2020 года белорусский суд лишил Tut.by статуса СМИ по иску министерства информации страны , но редакция продолжила работу.