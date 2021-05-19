ГД приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила владения оружия.

Документ запрещает выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с двойной судимостью или задержанным за пьяное вождение. Предполагается, что учет всего оружия и патронов будет находиться в информационной системе, оператором которой является Росгвардия. Кроме того, предлагается запретить публикацию в интернете информацию о способах изготовления взрывчатки, бомб и огнестрельного оружия. Власти пошли на ужесточение правил после стрельбы в казанской школе, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…