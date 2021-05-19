ГД приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила владения оружия.

Документ запрещает выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с двойной судимостью или задержанным за пьяное вождение. Предполагается, что учет всего оружия и патронов будет находиться в информационной системе, оператором которой является Росгвардия. Кроме того, предлагается запретить публикацию в интернете информацию о способах изготовления взрывчатки, бомб и огнестрельного оружия. Власти пошли на ужесточение правил после стрельбы в казанской школе, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей.