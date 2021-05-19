Массовые увольнения сторонников Навального проходят не только в московском метро.

Как выяснил т/к «Дождь», с предложением уйти по собственному желанию, а в случае отказа — с угрозами уволить по статье столкнулись сотрудники многих учреждений дептранса Москвы, возглавляемого Максимом Ликсутовым. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в слитую базу возможных участников акции в поддержку оппозиционера. Как рассказали Дождю уволенные сотрудники, разнарядка идет «сверху». Столичные власти ситуацию не комментировали.