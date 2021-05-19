Массовые увольнения сторонников Навального проходят не только в московском метро.

Как выяснил т/к «Дождь», с предложением уйти по собственному желанию, а в случае отказа — с угрозами уволить по статье столкнулись сотрудники многих учреждений дептранса Москвы, возглавляемого Максимом Ликсутовым. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в слитую базу возможных участников акции в поддержку оппозиционера. Как рассказали Дождю уволенные сотрудники, разнарядка идет «сверху». Столичные власти ситуацию не комментировали.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…