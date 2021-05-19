ГД приняла в 1-м чт. з/пр., запрещающий участвовать в выборах членам экстремистских орг.

Аналогичный запрет коснется лиц, поддерживающих эти организации. Законопроект предполагает обратную силу действия, поскольку распространяется на сторонников организаций, имевших отношение к ним за три года до запрета. Это даёт возможность запретить избираться в парламент бывшим сотрудникам и сторонникам ФБК, если он будет признан судом экстремистской организацией. Соратник Навального Леонид Волков полагает, что закон разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто её поддерживает и может затронуть более 200 тысяч человек.