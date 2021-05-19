ХАМАС опроверг информацию о готовности прекратить огонь с Израилем с утра 20 мая.

Об этом в Твиттере сообщил член политбюро правящего в секторе Газа движения Иззат ар-Решек. Ранее Египет, по сведениям израильских СМИ, предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06.00 четверга. Тогда сообщалось, что ХАМАС, якобы, на это согласился. С вечера 10 мая стороны обмениваются ракетными ударами. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, на палестинских территориях — 217.