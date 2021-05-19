Администрация Байдена может отказаться от санкции против Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

По сведениям портала Axios, Госдеп в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в «Северном потоке-2», против которых предполагается ввести санкции. Госдепартамент, по словам источников, признает, что юридическое лицо, отвечающее за проект, Nord Stream 2 занимаются санкционной деятельностью. Однако внешнеполитическое ведомство США откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США. Санкции, по сведениям издания, будут введены против нескольких судов, участвующих в проекте «СП-2». Источники Axios утверждают, что Байден не желает разрывать отношения с Германией из-за «Северного потока-2».