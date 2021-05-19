Центральный детский магазин в Москве сможет вернуться к работе после устранения нарушений, — сказали в мэрии

Как пояснил Эху глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, наряду с нынешним временным закрытием торгового объекта это предприятие также может быть оштрафовано Роспотребнадзор опечатал магазин из-за большого скопления людей в минувшее воскресенье на встрече с актерами фильма «Майор Гром». Как отметил Немерюк, организаторы мероприятия не подготовились должным образом, в результате чего на встречу приехало большое количество людей.

