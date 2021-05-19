В Москве сегодня состоится предварительное заседание по иску Алексея Навального к СИЗО «Матросская тишина»

Политик просит признать незаконным признание его склонным к побегу.

Иск к «Матросской тишине», где Алексей Навальный пробыл более двух месяцев, политик подал в конце апреля. Он считает, что постановка на профилактический учет как склонного к побегу была необоснованной и незаконной. Причем политику даже не пояснили, на каком основании было принято решение. Этот статус означает, что за Навальным осуществляется усиленный контроль. Так в конце марта после прибытия в колонию в Покрове, Навальный рассказал о «пытке бессонницей» — что его ночью будят каждый час, объясняя это необходимостью проведения проверки. Постановка на учет скажется и на шансах политика добиться условно-досрочного освобождения. Правозащитники считают, что статус склонного к побегу это один из способов давления на заключенного, способ сделать его жизнь в исправительном учреждении невыносимой.

Навальный также подал несколько исков к колонии в Покрове, в том числе о незаконности постановки на учет, а также из-за отказа выдать ему книги и вырезки из статей. Все три иска суд оставил без движения.