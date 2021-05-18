Американская администрация может отказаться от введения санкций против оператора «Северного потока-2»

Как пишет интернет-издание Axios, Госдепартамент собирается объяснить такой шаг национальными интересами страны. Запретительных мер, по сведениям журналистов, не будут вводить в отношении компании Nord Stream AG — и её гендиректора Маттиаса Варнига. В то же время такой шаг противоречит официальной позиции главы американского Госдепартамента Энтони Блинкена. Вашингтон, заверял он, сделает всё, что в его силах, чтобы предотвратить завершение строительства «Северного потока-2».