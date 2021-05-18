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23:07, 18 мая 2021

Московский метрополитен подал в суд на внука ветерана Игната Артеменко

Сам фронтовик ранее выступал в качестве потерпевшего по делу против Алексея Навального, где политика обвиняли в клевете. Как пишет интернет-издание Открытые медиа, с внука Артеменко, Игоря Колесникова, столичная подземка требует взыскать более 80 тысяч рублей, но суть претензий неизвестна.
Колесников является индивидуальным предпринимателем. Иск Метрополитена он не комментирует.



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