В Грузии забастовал завод по розливу минеральной воды Боржоми

Работники предприятия требуют повысить заработную плату и улучшить условия труда. Они жалуются, что у них практически нет выходных и им не платят сверхурочные, — передает грузинский Первый канал.

С учетом инфляции зарплата на заводе снизилась практически вдвое. Бастующие требуют также призывают руководство предприятия нанять больше сотрудников. Как долго продлится забастовка, пока неизвестно

