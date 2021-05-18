Аргентинские производители мяса пригрозили недельной забастовкой в ответ на запрет экспорта

Акция может начатсья в ночь на четверг и продлиться до конца месяца. Правительство собирается остановить поставки мяса за рубеж, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке.

Одним из крупнейших покупателей аргентинского мяса является, в том числе и Россия.

