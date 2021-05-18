Таджикистан запретил полеты в страну двум российским авиакомпаниям — S-7 и Nordwind

Представители местных властей пояснили, что это связано с завышенными ценами на билеты, причем стороны ранее договаривались о тарифах, — подчеркнули в Агентстве гражданской авиации Таджикистана.

По словам чиновников, многие пассажиры жалуются, что цены на билеты выросли почти в два раза по сравнению с той цифрой, о которой договаривались стороны.