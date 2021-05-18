Американский актер Чарльз Гродин скончался на 87 году жизни в США

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Гродин сыграл более полусотни ролей в кино. Он снимался преимущественно в комедиях. Российскому зрителю актер известен по таким фильмам, как «Бетховен», «Кинг-Конг», «Успеть до полуночи».