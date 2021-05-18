Японские врачи призывают отменить Олимпиаду в Токио

Ассоциация, куда входит около 6 тысяч медработинков японской столицы считает, что предстоящие соревнования лишь увеличат показатели заболеваемости и смертности, — передает агентство Интерфакс.

По мнению специалистов, сейчас Японию накрыла уже четвертая волна пандемии и она оказалась самой мощной.

