Ассоциация, куда входит около 6 тысяч медработинков японской столицы считает, что предстоящие соревнования лишь увеличат показатели заболеваемости и смертности, — передает агентство Интерфакс.
По мнению специалистов, сейчас Японию накрыла уже четвертая волна пандемии и она оказалась самой мощной.
Японские врачи призывают отменить Олимпиаду в Токио
Ассоциация, куда входит около 6 тысяч медработинков японской столицы считает, что предстоящие соревнования лишь увеличат показатели заболеваемости и смертности, — передает агентство Интерфакс.