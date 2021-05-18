Хакеры, которые атаковали Colonial Pipeline, могли получить от своих жертв за последнее время почти $90 млн. выкупа

Хакеры, которые атаковали американскую компанию Colonial Pipeline, могли получить от своих жертв за последнее время почти 90 млн. долларов выкупа. Как утверждают эксперты по кибербезопасности компании Elliptic, деньги обычно перечислялись в криптовалюте. Средний размер выкупа составил почти $2 млн. Выкуп Colonial Pipeline — 75 биткойнов, что по курсу 8 мая равнялось около $5 млн. На прошлой неделе ряд изданий написали, что сама группировка DarkSide, которая взяла ответственность за нападение, прекратила свою деятельность. Причина закрытия неизвестна. Американские власти утверждали, что хакеры находятся в России, хотя и могут быть не связаны с Кремлем. Между тем сегодня агентство Bloomberg сообщило, что в системе компании Colonial Pipeline вновь возникли неполадки.
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