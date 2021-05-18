Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» начинается в эти минуты в Нидерландах

Как ожидается, под третьим номером на сцену в Роттердаме сегодня выйдет представительница России – певица Манижа. Она выступает с песней Russian Woman. Всего в конкурсе в этом году участвуют четыре десятка стран. Сам конкурс пройдет при соблюдении противокоронавирусных ограничений. На мероприятия допущена только пятая часть зрителей.

