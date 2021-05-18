Белорусские силовики задержали не менее 10 сотрудников интернет-издания TUT.BY

В редакции, а также в квартирах руководителей издания прошли обыски. Сегодня днем власти республики заблокировали сайт издания. Чуть позже в генпрокуратуре Белоруссии объяснили это многочисленными нарушениями законодательства. Об этом в частности сказал представитель ведомства Дмитрий Брылев.

Действия белорусских властей против портала TUT.BY уже осудила международная организация «Репортеры без границ». С начала года издание было лишено лицензии СМИ. TUT.BY оставался одним из крупнейших независимых медиа в Белоруссии.

